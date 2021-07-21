Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Азербайджан турецкая скотина безнаказанно оккупировала, теперь продолжит дальнейшую оккупацию Кавказа.Эрдоган придумал ...
  • валерий лисицын
    Даже если Ердоган сунется на Кавказ там он и получит хороших пи.....ей, без всякой Российской армии. Навряд ли кавка...Эрдоган придумал ...
  • Rusik Rusik
    Если бы я такое нащупал ночью в постели, я бы стал заикой на всю жизнь.ДМО* или уже ГМО?

Украина променяет Запад на Китай!

Украина променяет Запад на Китай!

Ну вот и узнают Америка с Европой, что это такое — вести дела с Киевом! Как же они боролись за Украину, искренне считали её «бриллиантом в короне Российской империи», пытались умыкнуть, а Бжезинский вообще писал, что без Украины Россия никогда больше не будет империей — и вот нате вам! С Россией ничего особо страшного даже близко не стряслось, а вот Запад только начинает понимать, что это такое — та самая Украина, за которую они так боролись! Вполне официальный человек — советник президента Украины, один из членов Трёхсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе — короче, пан Алексей Арестович наговорил такого, что волосы дыбом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх