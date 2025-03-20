Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила пригарина
    Какая квартира у этой многодетной семьи? Сколько комнат? Какие льготы, выплаты и какое денежное довольствие семья пол...В Петербурге семь...
  • Grandad
    Купил не у "Горного института", а ОКОЛО станции "Горный институт"! Когда же журналисты научатся грамотно излагать сво...В Петербурге метр...
  • Людмила Письменская
    Есть и третий способ . Уменьшить заоблачные  зарплаты соответствующим гражданам. Тогда всем и на пенсии хватит, и еще...Депутат Бессараб ...

В Петербурге задержали танцующего мигранта после шоу с пистолетом

В Петербурге задержали танцующего мигранта после шоу с пистолетом

В Центральном районе 19-летний мигрант устроил танцы в кругу подростков, размахивая пистолетом. Сотрудникам полиции молодой человек рассказал, что он был игрушечным, однако после его выступления возбудили уголовное дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх