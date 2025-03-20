В Петербурге задержали танцующего мигранта после шоу с пистолетом

В Центральном районе 19-летний мигрант устроил танцы в кругу подростков, размахивая пистолетом. Сотрудникам полиции молодой человек рассказал, что он был игрушечным, однако после его выступления возбудили уголовное дело.
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