У ямальца забрали внедорожник за то, что он поймал осетра

Ямалец остался без машины за то, что занимался браконьерской рыбалкой. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе этого год мужчина на принадлежащем ему автомобиле TOYOTA LAND CRUISER приехал в акваторию реки Горная Обь.