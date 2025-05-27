У ямальца забрали внедорожник за то, что он поймал осетра

Ямалец остался без машины за то, что занимался браконьерской рыбалкой. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе этого год мужчина на принадлежащем ему автомобиле TOYOTA LAND CRUISER приехал в акваторию реки Горная Обь.
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