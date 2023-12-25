Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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  • Светлана Митленко
    Пожалуйста, Виктор!Павел Харитонов
  • Виктор Гутман
    Светлая память и вечная слава герою Павлу Харитонову! Светлане Митленко спасибо за публикацию!Павел Харитонов
  • ВераВерная
    Светлая память герою.Павел Харитонов

Богатыри Земли Русской, ч.3

Богатыри Земли Русской, ч.3

Повторил подвиг Маресьева: Раненый русский сержант 12 дней полз к своимКнигой Полевого "Повесть о настоящем человеке" о подвиге Алексея Маресьева зачитывались советские мальчишки и девчонки, а фильм о нём смотрели десятки раз.

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Галина Дудкевич
Вечная память нашим защитникам-героям!
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