Богатыри Земли Русской, ч.3

Повторил подвиг Маресьева: Раненый русский сержант 12 дней полз к своимКнигой Полевого "Повесть о настоящем человеке" о подвиге Алексея Маресьева зачитывались советские мальчишки и девчонки, а фильм о нём смотрели десятки раз.
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