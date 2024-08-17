Не какие-то домыслы, а факты: Мигрантов подселяют в дома русских - мнение граждан не спрашивают

Evgenija Palette

А, ведь, ЛЮДИ КУПИЛИ ЭТИ КВАРТИРЫ. Это - их СОБСТВЕННОСТЬ. И КАКАЯ-ТО ШАЛАВА ИЗ ЖКХ, КОТОРАЯ СОСКУЧИЛАСЬ ПО ПОДАЧКАМ, НАШЛА СЕБЕ ДРУГОЙ ИСТОЧНИК - ПОДСЕЛЯТЬ ЭТИХ ЗВЕРЬКОВ К НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ. ЛЮДЕЙ СПРОСИТЕ - СОГЛАСНЫ ОНИ ЖИТЬ РЯДОМ С ЭТИМИ ИШАКАМИ?... Э тот вопрос все равно возникнет... Так что, вы, там, в ЖКХ, НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ!!!