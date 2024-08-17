Belkin Alexey/Globallookpress Мигрантов, по сути, подселяют в дома русских людей - мнение граждан России при этом не спрашивают.
Не какие-то домыслы, а факты: Мигрантов подселяют в дома русских - мнение граждан не спрашивают
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
начальство Москвы - быдло, если запускает мутантов.
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3 час.
Evgenija Palette
А, ведь, ЛЮДИ КУПИЛИ ЭТИ КВАРТИРЫ. Это - их СОБСТВЕННОСТЬ. И КАКАЯ-ТО ШАЛАВА ИЗ ЖКХ, КОТОРАЯ СОСКУЧИЛАСЬ ПО ПОДАЧКАМ, НАШЛА СЕБЕ ДРУГОЙ ИСТОЧНИК - ПОДСЕЛЯТЬ ЭТИХ ЗВЕРЬКОВ К НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ. ЛЮДЕЙ СПРОСИТЕ - СОГЛАСНЫ ОНИ ЖИТЬ РЯДОМ С ЭТИМИ ИШАКАМИ?... Э тот вопрос все равно возникнет... Так что, вы, там, в ЖКХ, НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ!!!
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1 час.
АЕ
Анна Егорова
Уже несколько людей писали, что видели, как мигранты нанимают русских мальчишек школьников таскать тяжести на дорожных работах. Вот чем только расплачиваются потом....
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1 мин.
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