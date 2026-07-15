Бензин заканчивается, а заправки пустеют: что происходит на АЗС Воронежа в среду

Картина на автозаправочных станциях Воронежа постепенно начинает меняться. Несколько дней назад у многих АЗС выстраивались километровые очереди, в которых водители проводили несколько часов в ожидании бензовоза.
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