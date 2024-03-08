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Guardian: покупка еды для британцев превратилась в «русскую рулетку» из-за риска заражения

Guardian: покупка еды для британцев превратилась в «русскую рулетку» из-за риска заражения

По данным Национальной службы здравоохранения, число госпитализаций из-за сальмонеллёзной инфекции, кишечной палочки и кампилобактерий в Англии за последний год достигло рекордных показателей.

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