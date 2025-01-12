Games Done Quick собрал более 54 миллионов долларов на благотворительность Организа...

Games Done Quick собрал более 54 миллионов долларов на благотворительностьОрганизация только что завершила ежегодное событие Awesome Games Done Quick 2025, на котором один из участников завершил прохождение Ratchet & Clank под настоящее оперный аккомпанемент, два стримера сыграли вместе на одном контроллере, чтобы пройти The… источник#Awesome #Games_Done_Quick.