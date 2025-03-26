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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Пять шагов до бессмертия»: Овечкин вплотную приблизился к рекорду Гретцки, обзор матча

Александр Овечкин продолжает свою невероятную погоню за легендарным рекордом Уэйна Гретцки. В матче против «Виннипег Джетс», который состоялся в ночь на 26 марта 2025 года, капитан «Вашингтона» отметился очередной заброшенной шайбой — уже 889-й в своей карьере в НХЛ.

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