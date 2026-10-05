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Состояние Маска снова преодолело отметку в $1 трлн

Состояние Маска снова преодолело отметку в $1 трлн

Американский предприниматель Илон Маск снова стал триллионером, сообщает Forbes. Отмечается, что в понедельник, 5 октября, состояние Маска увеличилось на $30,6 млрд по сравнению с моментом закрытия торгов в пятницу.

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