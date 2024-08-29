Алтайские специалисты обнаружили 110 тонн опасного зерна, зараженного спорыньей

Урожай был выращен в Алтайском крае и Кемеровской области Специалисты краевого филиала "Центр оценки качества зерна" выявили в пробах от трех партий зерна из Алтайского края и Кемеровской области наличие спорыньи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии