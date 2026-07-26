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Спорт Уик-Энд

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Креатифф от рекламного партнера «Факела»: лучшему игроку матча вручили головку сыра в 15 кг – можно попотчевать и семью, и всю команду

Креатифф от рекламного партнера «Факела»: лучшему игроку матча вручили головку сыра в 15 кг – можно попотчевать и семью, и всю команду

Вчера вернувшийся в РПЛ «Факел» уступил в своем первом матче сезона махачкалинскому «Динамо» - 1:2. Лучшим игроком проигравшей команды был признан полузащитник Ильнур Альшин, которому после этой встречи в Воронеже торжественно вручили… 15 кг сыра.

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