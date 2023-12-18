Замгенсека ООН: ХАМАС должен быть включен в будущие дискуссии по сектору Газа

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил мнение о том, что исключение палестинского движения ХАМАС из будущих обсуждений по урегулированию ситуации в секторе Газа нецелесообразно.
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