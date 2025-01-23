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2025 год не будет спокойным: Свой прогноз озвучил Нарышкин

2025 год не будет спокойным: Свой прогноз озвучил Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России высказался, что нас ждёт в нынешнем году.Прогноз на текущий год озвучил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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