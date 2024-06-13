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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «Боюсь, что мы прошли точку, за которой баскетболистам и клубам стало неинтересно участвовать в Матче всех звезд»

Комиссионер лиги ответил на вопрос о возможности проведения игры в формате «США против всего мира». «Мне сложно сейчас говорить о Матче всех звезд, потому что я помню, что сказал в прошлом сезоне: «У меня все под контролем».

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