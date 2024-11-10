Кандидат в канцлеры Мерц сообщил о готовности говорить с Путиным после избрания

Глава парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц проинформировал о том, что если он сумеет победить на выборах и возглавить Федеративную Республику Германия, то он будет согласен начать переговорный процесс с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.
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