Трамп стал покупать дешёвые костюмы

Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс появился на публике в более дешёвом костюме. Выступая перед сторонниками в штате Небраска, президент распахнул свой пиджак и продемонстрировал бирку Jos.
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