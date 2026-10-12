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На грядущих в Европе выборах все беды за экономические провалы будут сваливать на Украину – депутат Рады

На грядущих в Европе выборах все беды за экономические провалы будут сваливать на Украину – депутат Рады

Следующий год будет для Украины еще более тяжелым, потому что в этот период в странах Евросоюза будут проходить выборы.

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