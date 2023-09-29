Владимир Ефимов: в столичном «Руднево» появится 1,5 тысячи рабочих мест

«Руднево» считается одним из крупнейших современных промышленных площадок Москвы. Он входит в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис Москва», которая находится на востоке столицы, рядом со станциями метро «Некрасовка» и «Лухмановская».
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