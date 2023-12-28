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УКРАИНА ТЯНЕТ РУКИ К САМОЛЁТАМ РОССИИ: ПЕРВЫЙ ШАГ УЖЕ СДЕЛАН

УКРАИНА ТЯНЕТ РУКИ К САМОЛЁТАМ РОССИИ: ПЕРВЫЙ ШАГ УЖЕ СДЕЛАН

Минюст Украины хочет конфисковать 2 русских пассажирских самолета Ан-148-100Е. Авиалайнеры принадлежат компании "Ильюшн Финанс Ко".

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Комментарии
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Лев Добрый
Хохлы, дурной пример заразителен, в ответ Россия может конфисковать всю Украину в доход РФ!😎👍👈😜
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