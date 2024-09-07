"Я его не пырял": что известно о поножовщине в Петербурге на проспекте Королёва

Сегодня в Санкт-Петербурге на проспекте Королёва произошел инцидент с применением холодного оружия.По данным полиции, в квартире дома №43 во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт.
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