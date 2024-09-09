Медведев пожелал лидеру КНДР Ким Чен Ыну здоровья и новых успехов

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в телеграмме по случаю Дня основания КНДР пожелал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну здоровья и новых успехов, а стране — мира и процветания.
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