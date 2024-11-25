Чемпион UFC Двалишвили обвинил Умара Нурмагомедова в неуважении к Грузии

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), грузин Мераб Двалишвили в социальной сети X отреагировал на пост российского бойца Умара Нурмагомедова, обвинив его в неуважении к Грузии и ее народу.
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