В российском городе кондуктор удерживал в автобусе школьницу из-за денег

В Сыктывкаре возбудят дело против кондуктора, удерживавшего в автобусе ребенка В Сыктывкаре возбудят уголовное дело в отношении кондуктора, который удерживал в автобусе 12-летнюю школьницу из-за того, что у той не было на банковской карте достаточно денег для оплаты проезда.