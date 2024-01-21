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В российском городе кондуктор удерживал в автобусе школьницу из-за денег

В российском городе кондуктор удерживал в автобусе школьницу из-за денег

В Сыктывкаре возбудят дело против кондуктора, удерживавшего в автобусе ребенка В Сыктывкаре возбудят уголовное дело в отношении кондуктора, который удерживал в автобусе 12-летнюю школьницу из-за того, что у той не было на банковской карте достаточно денег для оплаты проезда.

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