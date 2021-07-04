ИЗВЕСТИЯ iz

6 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Анпилогов
    Отменить мораторий на смертную казнь! А этой убийце перед повешением дать в руки её смартфон, чтоб насладилась перед ...Следователи иници...
  • Nikolay Stepanov
    А Россию он что, не упомянул?Башар Асад принес...
  • Анатолий Степанов
    На крейсере Москва,вполне можно,и сделать то ,что Путин испугался сделать раньше.В Киеве выразили ...

Роспотребнадзор рассказал об изменениях качества воды в морях России

Роспотребнадзор рассказал об изменениях качества воды в морях России

Вода в морях России значительно улучшила свое качество за последние 10 лет, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», сообщает в понедельник, 5 июля, «РИА Новости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх