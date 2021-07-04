Роспотребнадзор рассказал об изменениях качества воды в морях России

Вода в морях России значительно улучшила свое качество за последние 10 лет, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», сообщает в понедельник, 5 июля, «РИА Новости».