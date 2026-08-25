❗️Арестован гендиректор "ТулаДрон", на запуск которого выделили больше 1 млрд рублей "ТулаДрон" это научно-производственного центра беспилотных систем.
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❗️Арестован гендиректор "ТулаДрон", на запуск которого выделили больше 1 млрд рублей "ТулаДрон" это научно-производственного центра беспилотных систем.
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