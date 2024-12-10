Bloomberg раскрыло требования Зеленского к Трампу на встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая) в ходе переговоров с избранным американским лидером США Дональдом Трампом в Париже требовал от него гарантий безопасности, в частности — приглашения страны в НАТО.
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