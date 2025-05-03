Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью.
Зачем корейцам наша СВО
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Алексей Тан
Зачем корейцам наша СВО============= Намного лучше, пройти и получить БОЕВОЙ ОПЫТ.... среди ОПЫТНЫХ бойцов (РУССКИХ)... чем потом его приобретать, на СВОЕЙ земле.... теряя при этом.... много , много больше СВОИХ воинов..... А Япония, США, Ю.Корея ... они всё равно... навяжут, войнушку, Ю.Корея... С.Корея,.... как Россия - Украина.
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