Алексей Тан

Зачем корейцам наша СВО============= Намного лучше, пройти и получить БОЕВОЙ ОПЫТ.... среди ОПЫТНЫХ бойцов (РУССКИХ)... чем потом его приобретать, на СВОЕЙ земле.... теряя при этом.... много , много больше СВОИХ воинов..... А Япония, США, Ю.Корея ... они всё равно... навяжут, войнушку, Ю.Корея... С.Корея,.... как Россия - Украина.