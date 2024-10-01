В Петербурге и Ленобласти в этом году пособие назначили 1111 детям военнослужащих срочной службы

Оно составляет 16 698,63 рублей В этом году ежемесячное пособие назначили на 1111 детей военнослужащих срочной службы, сообщили сегодня в пресс-службе отделения Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти.
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