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Американцам посоветовали зажимать нос для защиты от поедающей мозг амебы

Американцам посоветовали зажимать нос для защиты от поедающей мозг амебы

РЕН ТВ Жителям американского Нью-Йорка посоветовали носить зажимы для носа, чтобы защититься от поедающей мозг амебы Naegleria fowleri.

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