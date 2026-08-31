Били, угрожали током, заставляли петь гимн. История человека, которого вырвали из украинской тюрьмы

Изданию Украина.ру удалось пообщаться с бывшей украинской политзаключённой. В мае 2025 года состоялся единственный на сегодняшний день обмен пленными между Россией и Украиной, в рамках которого Россия вытащила из украинских тюрем многих людей с подобными историями.
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