В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» Светлана Журова, первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, прокомментировала заявление Себастьяна Коу, президента World Athletics, о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.