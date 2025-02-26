В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» Светлана Журова, первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, прокомментировала заявление Себастьяна Коу, президента World Athletics, о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
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