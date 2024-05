Выход Gray Zone Warfare, детали KC: Deliverance 2, Тодд Говард о New Vegas, Gears of War 6 летом…В THE FINALS добавят режим из Counter Strike; Gray Zone Warfare задушила игроков ужасной оптимизацией; в Kingdom Come: Deliverance II не будет детей, а прокачку героя нельзя будет перенести из первой части; на грядущей Xbox Games Showcase, по слухам, анонсируют новую Gears of War и DLC для Starfield, а гвоздём программы станет очередная источник.