Эшли Барти: «Прошлогодний «Уимблдон» очень многое для меня изменил. После него у меня появилось интуитивное желание закончить»

Первая ракетка мира Эшли Барти рассказала о мыслях, которые привели ее к завершению карьеры.  «Я уже давно об этом думала.

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