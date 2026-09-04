Завтра похолодание до +13 градусов

Завтра похолодает до +13 ночью, а днём будет всего +14. Как изменится погода и что это значит для выходных? Узнай тут.
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