Microsoft из-за прожорливости Bing Chat пришлось договориться об аренде ИИ-ускорител...

Microsoft из-за прожорливости Bing Chat пришлось договориться об аренде ИИ-ускорителей NVIDIA у OracleТочно неизвестно, велик ли спрос на ИИ-сервисы Microsoft или у компании просто недостаточно вычислительных ресурсов, но IT-гиганту пришлось договариваться с Oracle об использовании ИИ-ускорителей в ЦОД последней.
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