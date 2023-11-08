Microsoft из-за прожорливости Bing Chat пришлось договориться об аренде ИИ-ускорител...

Microsoft из-за прожорливости Bing Chat пришлось договориться об аренде ИИ-ускорителей NVIDIA у OracleТочно неизвестно, велик ли спрос на ИИ-сервисы Microsoft или у компании просто недостаточно вычислительных ресурсов, но IT-гиганту пришлось договариваться с Oracle об использовании ИИ-ускорителей в ЦОД последней.