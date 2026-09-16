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Мы из Советского Союза

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Стихи о главном 26

Стихи о главном 26

СтаробельскКрик застыл и свернулся комом,будто горло законопатили.А история не знакомас наклонением сослагательным.

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