Стихи о главном 26

СтаробельскКрик застыл и свернулся комом,будто горло законопатили.А история не знакомас наклонением сослагательным.
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Стихи все сильнее, слова все точнее, кучно ложаться под ленина мысль: мир - народам, землчя - крестьянаи ,фабрики - рабочим . Русский мир - социализм.