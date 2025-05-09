Космонавты поздравили россиян с 80-летием Великой Победы с борта МКС

Экипаж поблагодарил участников акции «Георгиевская лента» за верность традициям С борта Международной космической станции космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков присоединились к поздравлениям с 80-й годовщиной Великой Победы, запустив акцию «Георгиевская лента».
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