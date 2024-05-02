😍Данир Сабировтан шәп яңалык: https://intertat.tatar/news/danir-sabirovtan-tugan-kon-turynda-yr-irtagesen-catnap-bas-avyrta-5865890.
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😍Данир Сабировтан шәп яңалык: https://intertat.tatar/news/danir-sabirovtan-tugan-kon-turynda-yr-irtagesen-catnap-bas-avyrta-5865890.