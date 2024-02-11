Обратный эффект: Запад не смог убедить мир не смотреть интервью Путина

Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS Нынешние западные лидеры, в первую очередь в США, сделали все, чтобы нивелировать суть обращения Владимира Путина к их же гражданам после интервью Такеру Карлсону.
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