Двое жителей Ставрополья привлечены к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

В Георгиевске сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ пресекли противоправную деятельность двух 26-летних граждан.

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