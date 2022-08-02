Двое жителей Ставрополья привлечены к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

В Георгиевске сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ пресекли противоправную деятельность двух 26-летних граждан.
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