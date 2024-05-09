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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков набрал 2+ очка в матче плей-офф НХЛ в 12-й раз, повторив рекорд «Флориды»

Барков набрал 2+ очка в матче плей-офф НХЛ в 12-й раз, повторив рекорд «Флориды»

Александр Барков набрал 4 (2+2) очка в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:1, 1-1). Форвард провел за карьеру в плей-офф 12-ю игру с не менее чем 2 баллами, повторив рекорд «Флориды», установленный Картером Верхэге.

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