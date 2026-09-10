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В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы"

В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы"

Половина лесов национального парка "Святые Горы", расположенного на севере ДНР, уничтожена из-за действий ВСУ, заявил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.

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