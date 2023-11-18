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Алекс Албон: «Авария в 3-й практике немного подорвала мою уверенность, но я рад, что мы хорошо провели квалификацию»

Пилот «Уильямса», несмотря на трудности в работе на торможениях, сумел пробиться в третий сегмент и в итоге показал 6-е время (стартовать будет 5-м после штрафа Сайнса).

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