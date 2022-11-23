Head Hunter и ТОГУ подписали соглашение о сотрудничестве

21 ноября 2022 года на открытии Фестиваля карьеры "Приамурские горизонты" (0+), состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Тихоокеанским государственным и hh.
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