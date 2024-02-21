Руководство Всероссийского общества глухих подозревают в хищении активов

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) и член центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Станислав Иванов был задержан в связи с махинациями, произошедшими в шести регионах, касающимися недвижимости, принадлежавшей ВОГ.
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