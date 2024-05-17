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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • dverry garry
    ну кошкам то макияж не нуженТри вопроса к муж...
  • Владимир Соколов
    какая такая эксплуатация да еще и за деньги?)) или у вас то же что ни баба то проститутка которой секс в принципе не ...«Возьму на полное...
  • Ирина52
    Нет, не сдуру. Это ВХОДИТ в понятие СОДЕРЖАНКИ. В отличие от совместного ведения хозяйства мужем и женой,при котором ...«Возьму на полное...

«Возьму на полное содержание». Что современные мужчины вкладывают в эти слова?

«Возьму на полное содержание». Что современные мужчины вкладывают в эти слова?

Все началось с того, что мне на глаза попалась новость: некий 30-летний житель Томска, назовем его Евгений, ищет содержанку.

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Комментарии
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Владимир Соколов
с дуру видимо автор считает ,ч то полное содержание женщины это выполнение любых ее капризов))
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16 час.
Ирина52
Нет, не сдуру. Это ВХОДИТ в понятие СОДЕРЖАНКИ. В отличие от совместного ведения хозяйства мужем и женой,при котором и имущество считается общим, и в отличие от раздельного бюджета с разделением и обязанностей по  хозяйству. А не сексуальная эксплуатации  мужчиной женщины,которая от него зависит, которую вам подобные считают нормой.
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15 час.
Владимир Соколов
какая такая эксплуатация да еще и за деньги?)) или у вас то же что ни баба то проститутка которой секс в принципе не интересен и каждый секс это ее тяжелая работа у эксплуататора?
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14 час.

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