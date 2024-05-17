«Возьму на полное содержание». Что современные мужчины вкладывают в эти слова?

Владимир Соколов с дуру видимо автор считает ,ч то полное содержание женщины это выполнение любых ее капризов))

Ирина52 Нет, не сдуру. Это ВХОДИТ в понятие СОДЕРЖАНКИ. В отличие от совместного ведения хозяйства мужем и женой,при котором и имущество считается общим, и в отличие от раздельного бюджета с разделением и обязанностей по хозяйству. А не сексуальная эксплуатации мужчиной женщины,которая от него зависит, которую вам подобные считают нормой.