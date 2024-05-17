Все началось с того, что мне на глаза попалась новость: некий 30-летний житель Томска, назовем его Евгений, ищет содержанку.
«Возьму на полное содержание». Что современные мужчины вкладывают в эти слова?
Комментарии
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Владимир Соколов
с дуру видимо автор считает ,ч то полное содержание женщины это выполнение любых ее капризов))
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16 час.
Ирина52
Нет, не сдуру. Это ВХОДИТ в понятие СОДЕРЖАНКИ. В отличие от совместного ведения хозяйства мужем и женой,при котором и имущество считается общим, и в отличие от раздельного бюджета с разделением и обязанностей по хозяйству. А не сексуальная эксплуатации мужчиной женщины,которая от него зависит, которую вам подобные считают нормой.
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15 час.
Владимир Соколов
какая такая эксплуатация да еще и за деньги?)) или у вас то же что ни баба то проститутка которой секс в принципе не интересен и каждый секс это ее тяжелая работа у эксплуататора?
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14 час.
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