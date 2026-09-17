В орловских школах стартует социально-психологическое тестирование

С 15 сентября по 15 октября 2026 года в школах Орла пройдёт ежегодное социально-психологическое тестирование (СПТ).
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