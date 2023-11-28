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ФСБ задержала в Москве подозреваемых в поджоге релейного шкафа и вагона на МЖД

ФСБ задержала в Москве подозреваемых в поджоге релейного шкафа и вагона на МЖД

Силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге (МЖД). Предположительно, они подожгли релейный шкаф и вагон поезда, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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