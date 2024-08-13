Шесть мощных магнитных бурь обрушились сегодня на Землю

Сегодня, 13 августа, Земля столкнулась с мощным штормом, вызванным шестью магнитными бурями. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о потенциальных последствиях этого явления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии